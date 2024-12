Avião caiu pouco depois de decolar do aeroporto de Canela, na Serra Gaúcha - Redes Sociais/Reprodução

Publicado 22/12/2024 15:55

São Paulo - Na manhã deste domingo, 22, um avião turboélice bimotor de pequeno porte que havia decolado do Aeroporto de Canela caiu em Gramado , na Serra Gaúcha, na região da Avenida da Hortênsias, por volta das 9h. A estimativa é de que dez pessoas estavam no avião, segundo a Defesa Civil do Estado, e não há sobreviventes. Marcelo Sulzbach, presidente do aeroclube da cidade, explica que as condições meteorológicas pioraram consideravelmente na decolagem.

É com imensa tristeza que recebo a notícia do trágico acidente com o avião de pequeno porte que caiu em Gramado. Toda minha solidariedade às famílias das vítimas. Que as autoridades possam investigar com rigor as causas do ocorrido. Estamos juntos em pensamento e apoio. pic.twitter.com/pMXzglTECy — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) December 22, 2024

"O teto estava um pouco baixo, com nevoeiro. No momento em que a aeronave iniciou o taxiamento, a meteorologia mudou", explica. Segundo ele, Canela é uma cidade que conta com um clima mais volátil, suscetível a mudanças rápidas."[O clima] deu uma boa piorada. O nevoeiro engrossou após a decolagem", diz Sulzbach. Segundo ele, a densa neblina pode ter aumentado a carga de trabalho do piloto, que teria precisado confiar exclusivamente nos instrumentos, dada a falta de visibilidade. "Já que está dentro da nuvem, não tem referência", completou.De acordo com Sulzbach, o aeródromo não conta com controle de tráfego aéreo e opera apenas em condições de voo visuais. Nessas situações, cabe aos próprios pilotos coordenar as manobras e decidir se as condições são seguras para a decolagem."A decisão de decolar ou não é do piloto. Agora, temos que esperar a investigação para elucidar os fatos", reforçou o presidente do aeroclube. Segundo ele, as mudanças bruscas nas condições meteorológicas durante a decolagem podem ter sido um fator contribuinte para o acidente, embora a confirmação dependa de análise mais detalhada.O avião turboélice bimotor de pequeno porte caiu por volta das 9h deste domingo, 22, em Gramado, na serra gaúcha. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), não há sobreviventes.Segundo informações da Infraero, o avião vinha da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, e estava indo para Jundiaí, interior de São Paulo.