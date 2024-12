Aeronave caiu no município de Gramados, no Rio Grande do Sul - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Aeronave caiu no município de Gramados, no Rio Grande do SulDivulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 22/12/2024 11:46 | Atualizado 22/12/2024 14:01

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (22) em Gramado, no Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, Brigada Militar e a Polícia Civil estão no local do acidente. De acordo com o governador do estado, Eduardo Leite, as informações iniciais indicam que haviam nove tripulantes na aeronave, nenhum sobreviveu.

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS) informou que a aeronave colidiu com a chaminé de um prédio, atingiu o segundo andar de uma residência e, em seguida, caiu sobre uma loja de móveis. Alguns destroços ainda alcançaram uma pousada próxima.

Ainda de acordo com a SSP/RS, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para um hospital da cidade. A maioria das vítimas foi hospitalizada por inalação de fumaça provocada pelo incêndio decorrente da queda do avião.

O governador Eduardo Leite, em publicação nas redes sociais, confirmou que não houve sobreviventes entre os tripulantes e destacou a prioridade no isolamento às vítimas com ferimentos. Ele também informou que já está no local para acompanhar a situação de perto.

A prefeitura de Gramado reforçou, por meio de nota, que o Hospital Arcanjo São Miguel está mobilizado para prestar assistência às vitimas do acidente aéreo e pede que a unidade de saúde só seja procurada em caso de extrema necessidade'