Carro do ministro do TST destruiu a mureta de proteção da ponte e caiu na margem do rio - PRF/Divulgação

Publicado 22/12/2024 18:37

O ministro do Superior Tribunal do Trabalho Amaury Rodrigues Pinto Junior, de 61 anos, sofreu um acidente na tarde de sábado, 21, no KM 429 da BR-060, na altura do município de Rio Verde, em Goiás. O carro dirigido pelo magistrado caiu de uma ponte sobre o Rio Bom Sucesso. No automóvel, além de Pinto Junior, estavam sua mulher e a cunhada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três foram levados para um hospital em Rio Verde com ferimentos leves.

De acordo com a PRF, o carro desgovernado destruiu a mureta de proteção da ponte e caiu às margens do rio, ficando com as rodas para cima. O magistrado viaja de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Brasília.

Pinto Junior é ministro do TST desde 2021.