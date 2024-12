Queda de aeronave em Gramado atingiu uma loja de imóveis, causando estragos e incêndio - Reprodução/X

Publicado 22/12/2024 17:20 | Atualizado 22/12/2024 17:26

Gerente e funcionários da loja atingida por avião em desastre aéreo ocorrido na manhã deste domingo, 22, em Gramado , contaram que deveriam estar no local no momento da queda. Um atraso para chegar ao trabalho, causado pelas chuvas na região, os salvou de uma possível fatalidade.

Mara Metz, gerente da loja de imóveis atingida, explicou a situação em entrevista a TV Bandeirantes. “Nós trabalharíamos normalmente hoje. Só que, quando acordei, chovia torrencialmente, tinha uma neblina forte, então resolvi ir um pouco mais tarde para a empresa. Quando cheguei, por volta de 9h30, já havia ocorrido tudo”, disse.

Mara contou sobre a preocupação com a falta de notícias de funcionários que poderiam estar na loja na hora da tragédia: “Meu desespero é que meu colega começaria às 8h30 e eu não conseguia ter notícias dele. Ele não atendia o telefone. Mas graças a Deus ele também resolveu se atrasar e chegou depois.”

O acidente

Uma aeronave com 10 tripulantes caiu na manhã deste domingo, na Avenida das Hortênsias, em Gramado. Nenhum tripulante sobreviveu. A queda atingiu uma loja de imóveis, causando estragos e incêndio.

O avião, que pertencia ao empresário Luiz Galeazzi, decolou com ele, familiares e amigos neste domingo do aeroporto de Canela e tinha como destino Jundiaí, no interior de São Paulo.