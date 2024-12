Avião de pequeno porte caiu em Gramado, na Serra Gaúcha - Reprodução/X

Avião de pequeno porte caiu em Gramado, na Serra GaúchaReprodução/X

Publicado 22/12/2024 14:26 | Atualizado 22/12/2024 14:33

Rio - Moradores de Gramado (RS) e turistas que escolheram a cidade para as festas de fim de ano estão em choque com a queda de um avião de pequeno porte, na manhã deste domingo (22) . De acordo com o governador do Estado, Eduardo Leite, as informações iniciais indicam que haviam nove tripulantes e nenhum sobreviveu. Além das mortes, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade.

No acidente, a aeronave colidiu com a chaminé de um prédio, atingiu o segundo andar de uma residência e, em seguida, caiu sobre uma loja de móveis. Alguns destroços ainda alcançaram uma pousada próxima e outros estabelecimentos foram afetados.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, um morador que teve a casa atingida por destroços contou que estava sozinho, quando escutou o estrondo da queda. Apesar do susto, ele conseguiu deixar o imóvel sem ferimentos, junto com seu cachorro. "Tenho que agradecer a Deus por ter me deixado ileso", declarou Cláudio Sander, de 80 anos. Segundo um parente, a residência ficou destruída. "Demoliu a casa, mas foi uma sorte muito grande ele ter escapado", apontou o familiar.



Ao portal "Metrópoles", uma testemunha relatou ter ocorrido uma onda de choque quando o avião caiu, que destruiu vidros de lojas e prédios próximos. A queda também provocou um incêndio e muita fumaça na região. "Está saindo fumaça. Tem cheiro muito forte de querosene (…) O choque da explosão foi tão forte, que até os vidros da Localiza (estabelecimento de aluguel de veículos) explodiram. Foi muito forte a onda de choque", afirmou.



Um vídeo da página de notícias "Acontece Gramado" mostrou os estragos provocados em uma loja de automóveis de luxo, que ainda seria inaugurada. O estabelecimento teve todos os vidros da fachada destruídos com o impacto da queda e os estilhaços cobriram os carros. Confira abaixo. Muito abalada, a proprietária, identificada apenas como Deise, lamentou a tragédia.



"É muito triste tudo o que está acontecendo, é uma fatalidade. A gente está muito impactado com tudo isso, a gente não sabe nem o que aconteceu. O que aconteceu aqui na nossa loja, que nem inauguramos ainda, são danos materiais, que a gente pode conquistar novamente e recuperar. Mas essa situação, eu não estou nem conseguindo falar direito", desabafou.



A cidade de Gramado é um dos destinos mais procuradores por turistas nesta época do ano, segundo levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), por conta do tradicional Natal Luz, quando casas e comércios recebem decoração especial com milhares de enfeites e luzes, além da programação com diversas atrações em celebração à data, que acontecem até 19 de janeiro de 2025.

Em um relato nas redes sociais, um turista lamentou a tragédia e falou sobre a dificuldade de acesso ao local do acidente. "Muito triste, estou hospedado aqui ao lado (do local do acidente) com a minha família, o local está bloqueado e estão com dificuldade de acesso, o clima aqui está muito fechado".