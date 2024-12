Empresário Luiz Galeazzi era o dono e uma das vítimas do acidente aéreo em Gramado - Reprodução

Empresário Luiz Galeazzi era o dono e uma das vítimas do acidente aéreo em GramadoReprodução

Publicado 22/12/2024 16:26 | Atualizado 22/12/2024 16:28

avião que caiu na manhã deste domingo , 22, na Avenida das Hortênsias, em Gramado, pertencia a Luiz Galeazzi, CEO da empresa Galeazzi & Associados. O empresário estava presente na aeronave e foi uma dez vítimas do acidente.

A familia de Galeazzi é vítima de uma infeliz coincidência. Sua mãe, Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, faleceu em 2010 em outro desastre aéreo, quando seguia de Sorocaba para Goiás numa aeronave que pertencia ao filho Luiz. Acidente aconteceu em Iperó, no interior de São Paulo. Maria Leonor era a única passageira junto com o piloto José Andrei Ferreira dos Santos, e morreram na hora. A mãe de Luiz Claudio tinha 69 anos.

Luiz Galeazzi é filho de Cláudio Galeazzi, fundador da empresa herdada pelo filho, a Galeazzi & Associados, responsável pelo reestruturação de grandes empresas no Brasil, como Grupo Estado, em 2002; o Pão de Açúcar, em 2007; a BRF, em 2013; e a Americanas, no fim dos anos 90.

Luiz Claudio era apontado por consultores da área como um especialista à altura do pai, que foi reconhecido como um dos maiores profissionais de reorganização e recuperação de empresas de varejo.

Imagens mostram estrago deixado pela queda da aeronave Divulgação/Defesa Civil

O acidente

Um desastre aéreo com dez vítimas aconteceu na manhã deste domingo, 22, na Avenida das Hortênsias, em Gramado, na serra gaúcha. Segundo a concessionária que administra o aeroporto de Canela, Luiz Galeazzi e família tinham viajado na sexta-feira, 20, para a cidade ao lado de Gramado. Ele decolou neste domingo do aeroporto local com destino a Jundiaí, no interior de São Paulo.

Segundo informações da polícia civil, estavam no avião 10 pessoas da mesma família, além de Luiz Claudio, sua mulher, três filhas, a sogra, outro casal e duas crianças.

Com informações do Estadão Conteúdo