Avião de pequeno porte caiu em Gramado, na Serra Gaúcha - Reprodução/X

Publicado 22/12/2024 13:02 | Atualizado 22/12/2024 14:23

Rio Grande do Sul - Autoridades gaúchas lamentaram a queda de um avião na cidade de Gramado , na Serra Gaúcha, neste domingo (22). Informações preliminares dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram.

O governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), informou que todo o efetivo das forças estaduais da cidade de Gramado e do município vizinho, Canela, estão empenhadas nas operações envolvendo o acidente.

"Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local", escreveu no X.

O senador e ex-vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), disse estar "consternado" com o ocorrido. Ele diz estar a espera de novas informações e pede a Deus pela saúde e vida das vítimas.

"Consternado, tomei conhecimento há pouco, do acidente ocorrido em Gramado com queda de uma aeronave de pequeno porte na avenida das Hortênsias. Ainda aguardando maiores informações, rogo à Deus pela saúde e pela vida de todas as vítimas envolvidas e seus familiares", publicou.

Luis Carlos Heinze (Progressistas) foi mais um senador do estado a lamentar a tragédia. Ele lembrou que a cidade de Gramado é lembrada justamente por suas belas paisagens natalinas.

"Gramado, a cidade das luzes natalinas, está tomada pela tristeza diante das vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido na Avenida das Hortênsias. Manifesto minha mais profunda solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste momento de dor irreparável", escreveu.

O prefeito da cidade, Nestor Tissot (Progressistas), ainda se posicionou em suas redes sociais.

Acidente

Uma aeronave caiu na manhã deste domingo em Gramado, no Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil estão na Avenida das Hortênsias, local da tragédia. Segundo Eduardo Leite, as informações iniciais são que os ocupantes do veículo não sobreviveram.