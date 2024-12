Avião de pequeno porte caiu em Gramado, na Serra Gaúcha - Reprodução/X

Avião de pequeno porte caiu em Gramado, na Serra GaúchaReprodução/X

Publicado 22/12/2024 13:54

Rio Grande do Sul - Após a queda de um avião em Gramado , na Serra Gaúcha, neste domingo (22), o Hospital Arcanjo São Miguel pediu para que a população somente procure a unidade de saúde em caso de extrema necessidade. O pedido foi compartilhado pela prefeitura da cidade.

"Considerando o alto volume de atendimentos em nossa emergência e prezando pela qualidade dos serviços do nosso hospital. Pacientes da emergência com classificação azul e verde serão encaminhados à rede básica de saúde", escreveu o hospital em sua rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hospital HASM | Hospital de Gramado (@hospitaldegramado)

A Prefeitura de Gramado também divulgou o pedido do HASM em sua conta oficial do Instagram. A unidade de saúde é a única da cidade, que possui cerca de 40 mil habitantes.

"A administração do Hospital Arcanjo São Miguel solicita que a população procure a casa de saúde somente em casos de extrema gravidade. Neste domingo, dia 22 de dezembro, as equipes estão mobilizadas para o atendimento às vítimas do acidente aéreo que ocorreu nesta manhã", dizia o comunicado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Gramado (@prefeituradegramado)

Acidente

Uma aeronave caiu na manhã deste domingo em Gramado, no Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil estão na Avenida das Hortências, local da tragédia. Segundo Eduardo Leite, as informações iniciais são que os ocupantes do veículo não sobreviveram.