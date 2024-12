Lula prestou condolências às famílias das vítimas do acidente em Gramado em publicação nas redes sociais - AFP

Publicado 22/12/2024 14:35 | Atualizado 22/12/2024 15:01

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou sua solidariedade com os familiares das vítimas da queda de um avião em Gramado , no Rio Grande do Sul, neste domingo, 22. Ele disse que a Aeronáutica investigará o acidente e que o governo federal está à disposição do governo e autoridades locais."Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível", escreveu o presidente em sua conta no X (antigo Twitter).Uma aeronave de pequeno porte caiu no centro de Gramado por volta das 9h da manhã deste domingo, 22. Mais cedo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, postou em sua conta no X que acompanha junto às forças de segurança as informações sobre a queda do avião. Ele disse que as informações iniciais são de não houve sobreviventes. A aeronave tinha deixado Canela, cidade próxima de Gramado, rumo a Florianópolis, em Santa Catarina, com cerca de oito a dez passageiros.