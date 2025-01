Restos mortais foram encontrados em área de mata - Divulgação

Publicado 03/01/2025 09:38

Mato Grosso - Quatro integrantes de uma facção criminosa foram presos pelos crimes de tortura e homicídio ocorrido no último domingo (29). A captura dos suspeitos aconteceu horas depois, na segunda-feira (30). O caso ocorreu em Tapurah, no interior do Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações iniciaram por volta das 21h, após a equipe da Polícia Civil receber denúncia anônima de que foram ouvidos gritos de socorro vindos de uma residência, aparentando serem de um homem vítima de tortura.

As informações apontavam ainda que quatro homens arrastaram a vítima para fora da casa e a colocaram no banco traseiro de um veículo com os braços amarrados para trás. Após entrarem no carro, os suspeitos seguiram pela rodovia MT-449, sentido Lucas do Rio Verde.

Com base nas informações, a Polícia Militar foi acionada para dar apoio, sendo iniciadas as diligências para localização do veículo e dos criminosos, na região do distrito de Novo Eldorado.

Por volta das 2h de segunda-feira, os policiais receberam mais uma denúncia com informações sobre o ocorrido. Desta vez, de que os homens entraram em uma área de mata ao lado de uma lavoura, mas deixaram o local logo em seguida.

Corpo e buscas

Lá, os policiais encontraram rastros de pneus na entrada da mata e, ao entrarem na área, identificaram sinais de movimentação, como galhos quebrados, mato amassado e pegadas.

Cerca de cem metros para dentro da mata, foi localizada uma camiseta preta pendurada em um galho e, após inspeção minuciosa, o corpo da vítima foi encontrado, coberto por folhagens, com uma das mãos ainda amarrada por uma corda, com sinais de múltiplas perfurações na região do pescoço e lesões nas costas.

Em seguida, as equipes policiais conseguiram identificar os quatro suspeitos que sequestraram, torturaram e executaram a vítima. Com a identificação dos responsáveis, foram iniciadas as operações para suas capturas.

Dois deles foram encontrados numa festa no município, o terceiro na casa de familiares e o quarto num táxi, ao tentar fugir.



Segundo o delegado de Tapurah, Artur Almeida, todos os suspeitos eram conhecidos pela Polícia, apontados como integrantes da facção criminosa.



"A vítima foi submetida ao chamado Tribunal do Crime, em que os seus executores realizaram uma videochamada com lideranças da facção que deram a ordem para o homicídio. Após a execução, o corpo da vítima foi deixado na região de mata com o objetivo de ocultar o crime", explicou o delegado.



Os presos foram conduzidos à Delegacia de Tapurah, onde, após serem interrogados, foram autuados em flagrante pelo crime e serão encaminhados para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.