Ex-MasterChef Jason de Sousa Junior foi preso acusado de estuprar menina de 12 anos

Publicado 03/01/2025 12:25 | Atualizado 03/01/2025 12:39

Jason de Sousa Junior, participante da 9ª temporada do programa "MasterChef Brasil" em 2022, foi preso na manhã desta quarta-feira (1) em Florianópolis, Santa Catarina, por suspeita de ter estuprado uma menina de 12 anos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima denunciou o chef de cozinha após o ataque. A defesa de Jason informou nesta quinta-feira, 2, que ele nega as acusações de estupro.

Em nota, o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos afirma que Jason está colaborando com as autoridades, e que ele e a garota teriam se conhecido por meio de um aplicativo onde ela teria indicado uma idade diferente.



"Jason conheceu a suposta vítima por meio de um aplicativo de namoro, onde ela informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha", diz o comunicado.



"Até o momento, a suposta vítima não foi formalmente ouvida, e a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe. A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso", acrescenta o advogado.



A defesa disse ainda que aguarda o desenrolar das investigações, "sem conclusões precipitadas."



Investigação da Polícia Civil



Cleber Serrano, delegado à frente do caso, afirmou que a menina disse ter sido abordada em frente de casa, em Florianópolis, por um homem com as mesmas características físicas de Jason.



Ela teria sido obrigada a entrar em um carro e estuprada com uma arma apontada para a cabeça. "Depois que a vítima sofreu o crime, ele a 'devolveu' bem próximo à residência dela", disse o delegado.



Após a menina relatar o ocorrido, a família registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil identificou a placa do carro. O veículo estaria registrado em nome de Jason.



"Diante das informações que ela (a vítima) passou, de que o autor também teria uma cicatriz na barriga e que tinha uma barba longa, ficou identificado o Jason", acrescentou Serrano.



O cozinheiro não foi encontrado em casa em um primeiro momento, e foi preso na manhã da quarta. O delegado solicitou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, e o pedido foi deferido pela Justiça na quinta.

Jason é casado e tem duas filhas. Ele ficou conhecido após participar do programa "MasterChef Brasil", em 2022,quando ficou entre os 10 finalistas do reality. Ele foi eliminado após seu bolo desabar instantes antes de apresentar o prato para os jurados.

O cozinheiro possui quase 34 mil seguidores no Instagram.

* Com informações do Estadão Conteúdo