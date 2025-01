Criança de 11 anos é resgatada pela PRF após ser esquecida em restaurante na Dutra - Divulgação/PRF

Publicado 03/01/2025 20:36 | Atualizado 03/01/2025 20:39

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, nesta quinta-feira (2), uma menina de 11 anos que foi esquecida em um restaurante às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, interior de São Paulo. De acordo com a PRF, os policiais estavam almoçando no estabelecimento quando foram informados de que a criança estava perdida e procurando pelos avós. Após buscas no local, os responsáveis não foram encontrados.

A menina foi então conduzida à unidade operacional da PRF em São José dos Campos, onde forneceu informações que permitiram o contato com seus familiares. Durante a comunicação, os policiais constataram que a situação ocorreu devido a uma falha de comunicação entre os parentes, que viajavam em dois carros separados.

Segundo os familiares, a menina havia desembarcado durante uma parada em Jacareí, mas sua ausência só foi notada em outro posto de parada, localizado 30 quilômetros adiante.

Após o contato, a criança foi devolvida em segurança à família.

A PRF alertou que, especialmente durante o período de férias, o risco de crianças se perderem aumenta em rodovias movimentadas e estabelecimentos cheios. Para prevenir situações semelhantes, a recomendação é que crianças nunca fiquem desacompanhadas em locais públicos e que seja conferido se todos os passageiros estão a bordo antes de retomar a viagem.