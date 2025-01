Chuva destrói ponte no Rio Grande do Sul dois meses após inauguração - Reprodução

Publicado 03/01/2025 18:53 | Atualizado 03/01/2025 18:54

Uma ponte baixa no município de Feliz, no Rio Grande do Sul, foi destruída pela correnteza nesta quinta-feira, 2, informou o prefeito Junior Freiberger (PSD), e está interditada por tempo indeterminado. A estrutura, que havia sido construída com base de contêineres de maneira provisória em outubro, foi danificada pela elevação do rio após fortes chuvas na Serra Gaúcha.

A Ponte da Felizcidade, como foi nomeada, foi construída sobre contêineres entre os bairros Picada Cará e Arroio Feliz. Na manhã desta sexta-feira, 3, em avaliação visual preliminar, percebeu-se que houve movimentação de contêineres da base, possivelmente causada pela erosão do leito do Rio Caí, conforme a prefeitura.

"Esta movimentação fez com que a estrutura de madeira da pista se quebrasse ao meio. Também ocorreram danos nos acessos das duas cabeceiras, que foram bloqueados", completa.

"A ponte está totalmente danificada e não se sabe de fato a proporção dos danos, mas a gente pede à população para evitar se deslocar para cá, porque essa área acaba sendo de extremo risco. A gente passa a ter um grande problema na nossa mobilidade", afirmou Freberger, em sua rede social.

A Ponte do Bananal, que liga Feliz a Vale Real, está liberada para o trânsito de veículos e "volta a ser uma importante travessia, em especial para veículos pesados", diz a prefeitura, que acrescenta que outra opção para cargas pesadas é o trajeto por Bom Princípio, passando pelo bairro Escadinhas.

A Ponte de Ferro do Centro de Feliz permanece com o trânsito restrito para veículos leves de ate 2,1metros.