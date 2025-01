Pianista e maestro João Carlos Martins segue internado no Hospital Sírio-libanês - Divulgação

Pianista e maestro João Carlos Martins segue internado no Hospital Sírio-libanês Divulgação

Publicado 04/01/2025 22:39

São Paulo - O pianista e maestro brasileiro João Carlos Martins foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele passou, neste sábado (4), por uma cirurgia para retirada da vesícula biliar. De acordo com o boletim médico do músico, a operação transcorreu sem irregularidades. Durante a internação, ele é acompanhado pelas equipes do Prof. Dr. Raul Cutait e do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.



O músico de 84 anos sofre, desde de a juventude, de distonia focal, doença neurológica que afeta a coordenação e os músculos provocando intensa dor na região das mãos. Após dezenas de cirurgias no local, ele teve que deixar de tocar piano. Mesmo com a condição, o artista não abandonou a música e tornou-se um importante maestro. Inclusive, é o responsável por fundar a Bachiana Orquestra.

Em 2020, o maestro voltou a tocar, de maneira informal, com o uso de luvas biônicas desenvolvidas pelo designer industrial Ubiratan Bizarro Costa.