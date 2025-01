Jovem se entregou à polícia - Reprodução

Publicado 05/01/2025 12:35 | Atualizado 05/01/2025 13:50

Acre - Um adolescente de 17 anos foi apreendido após matar o próprio irmão por conflitos familiares em Xapuri, no Acre. O crime foi cometido nesta quinta-feira (2) e o jovem se entregou no mesmo dia. De acordo com a Polícia Civil, ele havia tentado agredir a mãe recentemente, mas foi impedido pelo irmão, José Pereira da Costa Júnior, de 26 anos. No dia do crime, a situação se repetiu.

Insatisfeito pela nova intervenção, o adolescente decidiu ir até a casa do irmão algumas horas depois do ocorrido e, armado com uma escopeta, atirou em José e fugiu. Segundo testemunhas, o homem foi atingido no peito e chegou a ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a Polícia Civil, a arma foi encontrada na residência do jovem, junto a algumas drogas. No mesmo dia, ele ligou para os agentes para se entregar, indicando onde estava escondido.

Uma equipe foi até esta residência, em uma cidade vizinha e o levou para a delegacia.