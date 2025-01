Suspeita foi conduzida ao Presídio Estadual Feminino de Torres - Reprodução / Google Street View

Publicado 06/01/2025 09:35 | Atualizado 06/01/2025 09:48

Uma mulher foi presa na noite deste domingo, 5, suspeita de estar envolvida no caso de um bolo envenenado que matou três pessoas em Torres , no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, em dezembro de 2024. A suspeita, que não teve seu nome divulgado, teve a prisão temporária decretada pela Justiça e foi conduzida ao Presídio Estadual Feminino de Torres.