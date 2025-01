Homem foi capturado pouco após o crime nos arredores do local - Reprodução

Publicado 07/01/2025 08:36 | Atualizado 07/01/2025 09:09

Tocantins - Um jornalista de 42 anos foi preso, no último sábado (4), após incendiar o carro da própria chefe por ciúmes. O caso aconteceu em Palmas, capital do Tocantins. A captura do suspeito ocorreu horas depois do crime.

De acordo com a apuração do site local "Sou de Palmas", o boletim de ocorrência dá conta de que o suspeito já havia tido um breve relacionamento com a vítima. A crise de ciúmes aconteceu após o homem vê-la acompanhada de outra pessoa.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o homem se aproxima do veículo com um galão de combustível e joga o líquido inflamável sobre o carro. Em seguida, ele acende um fósforo e incendeia o automóvel.

Em resposta ao DIA, a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins informou que o suspeito, identificado pelas iniciais A. L. A. A., foi localizado em uma motocicleta nos arredores. Durante a abordagem, os agentes constataram que o jornalista estava com odor de gasolina e portava uma caixa de fósforos.

Foi definida uma fiança no valor de R$ 1.400. O valor não foi pago e ele foi encaminhado à Unidade Prisional de Palmas, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Palmas, mas será submetido à 1ª Delegacia de Polícia de Palmas para a continuidade das investigações.