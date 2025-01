Alencar Santana disse que Facebook e o Instagram 'vão afrouxar a vigilância sobre a difusão de discursos de ódio' - Agência Câmara

Publicado 07/01/2025 18:47

O deputado federal Alencar Santana (PT-SP), vice-líder do governo na Câmara, disse que vai propor um convite para a empresa Meta explicar as mudanças na plataforma, conforme anúncio do CEO Mark Zuckerberg nesta terça-feira, 7.

Segundo o petista, o requerimento será apresentado após o recesso parlamentar, que dura todo o mês de janeiro. Na rede social X, o deputado afirmou que a Meta "abraçou o conceito de liberdade de expressão defendido pela extrema-direita".

Além disso, Santana disse que o Facebook e o Instagram "vão afrouxar a vigilância sobre a difusão de teorias da conspiração e dos discursos de ódio".

"Estamos diante de um retrocesso gigantesco em matéria de direitos humanos. O anúncio feito pelo dono da Meta acende um sinal de alerta porque essa nova orientação das plataformas tem potencial de mandar boa parte da humanidade de volta ao obscurantismo da Idade Média", escreveu. "Não poderemos aceitar isso passivamente", acrescentou.

Mais cedo, Zuckerberg comunicou em um vídeo que vai encerrar o programa de checagem de fatos da Meta e substituí-lo por notas de usuários. Dessa forma, a empresa vai delegar aos internautas a função de verificar o teor das postagens disseminadas na rede.

No informe, a Meta criticou o que chamou de "cortes secretas" na América Latina e disse que a Europa está "institucionalizando a censura".