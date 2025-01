Prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos) - Reprodução/Facebook

Publicado 07/01/2025 17:35

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), afirmou nesta terça-feira, 7, em entrevista à Rede Globo, que está "sem entender ainda o que de fato aconteceu" no caso em que o guarda civil municipal Henrique Marival de Souza, de 46 anos, matou a tiros o secretário-adunto de Segurança e Controle Urbano de Osasco, Adilson Custódio Moreira, de 53 anos.

Os disparos foram efetuados no início da noite desta segunda-feira, 6, após reunião dentro da sede da Prefeitura de Osasco - o prefeito não estava por lá no momento. Souza se entregou à polícia após o ocorrido e, nesta terça, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça paulista.

"A gente está muito triste com tudo o que aconteceu", disse Pessoa. "Dentro do possível, (estamos) prestando toda a solidariedade, todo o apoio aos familiares, apoiando toda a polícia na investigação e internamente aqui, abrimos uma sindicância para apurar também os fatos. Dentro do possível, estamos tentando voltar à normalidade para que possamos seguir os nossos trabalhos."

O prefeito também prestou homenagens ao secretário. "Era um servidor com quase 30 anos de casa, então imagina só com o tanto de trabalho que ele contribuiu, não só para a cidade, mas aqui para a prefeitura como um todo", disse Pessoa. A prefeitura de Osasco decretou luto oficial de três dias após o assassinato de Adilson Custódio Moreira.

Como mostrou o Estadão ainda nesta segunda, informações preliminares indicaram que o guarda Henrique Marival Souza se revoltou com uma mudança de funções decidida pela sua chefia e anunciada por Moreira. Além da sindicância aberta pela prefeitura, o caso também é investigado pela Polícia Civil.

Essa hipótese foi reforçada nesta terça-feira pelo comandante da Guarda Civil Municipal de Osasco, Erivan Gomes. "Houve um descontentamento da parte dele por sair de uma função burocrática administrativa, que ele estava em uma escala de segunda a sexta, das 8h às 17h, e passaria a executar uma escala de 12 por 36 - trabalhar 12 horas e descansar 36", disse.

O velório do secretário adjunto da prefeitura de Osasco começou às 8 horas da manhã desta terça, restrito a amigos e parentes, na sede da gestão municipal. Às 10h, foi aberta ao público. O enterro de Adilson Custódio Moreira, de 53 anos, está previsto para as 17 horas no Cemitério Bela Vista.