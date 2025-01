No Norte, as chuvas devem superar 30 mm, exceto em partes do Pará e Roraima, com menos de 20 mm - Paulo Pinto / Agência Brasil

No Norte, as chuvas devem superar 30 mm, exceto em partes do Pará e Roraima, com menos de 20 mmPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 07/01/2025 17:31

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mais de 80 milímetros de chuva nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e na faixa sudeste do Amazonas nesta semana até a próxima segunda-feira (13). Já na região Sul, em Roraima e no leste do Nordeste, as chuvas deverão ficar abaixo de 20 milímetros, segundo a previsão meteorológica do Inmet divulgada nesta terça, 7.

Na Região Norte, áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade devem provocar pancadas de chuva ao longo da semana, com acumulados acima de 30 mm em grande parte da região, conforme o Inmet. Em parte do Pará e de Roraima, entretanto, as chuvas deverão ficar abaixo de 20 milímetros.

No Nordeste, a previsão do Inmet indica que na área leste e norte da região há possibilidade de chuvas fracas ao longo da semana. Para Bahia, Piauí e áreas de Maranhão e Pernambuco, são esperadas chuvas acumuladas entre 40 e 80 milímetros.

No Centro-Oeste, prevê o Inmet, a umidade favorece a persistência de áreas de instabilidade, que devem provocar chuvas ao longo da semana em Goiás e em Mato Grosso do Sul, concentradas no norte do Estado. "Estão previstos acumulados acima de 80 milímetros em áreas do centro-leste de Mato Grosso e de Goiás, podendo atingir 150 milímetros em algumas localidades", observou o Inmet.

No Sudeste, a previsão do Inmet é de chuvas acima de 40 milímetros em áreas do centro-norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, podendo ultrapassar 100 milímetros em algumas áreas. Em São Paulo e no sul de Minas Gerais, os acumulados de chuva deverão ficar abaixo de 20 milímetros.

Na Região Sul, a semana terá tempo firme predominante em quase toda a região, com chuvas concentradas no leste do Paraná e de Santa Catarina, abaixo de 60 milímetros. Nas demais áreas, as precipitações deverão ficar abaixo de 10 milímetros.