Perícia identificou que a comida foi misturada com veneno para ratoTV Globo/Reprodução

Publicado 07/01/2025 13:45

São Paulo - Francisca Maria da Silva, de 33, anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 7, após seis dias internada no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba, no litoral do Piauí. Ela é a quarta vítima do caso de envenenamento na cidade. A paciente estava sob os cuidados da instituição e o óbito foi constatado por volta das 3h.

Na madrugada da segunda-feira, 6, morreu Maria Lauane Fontenele da Silva, de 3 anos. Além da menina, Manoel Leandro da Silva, de 18 anos, e uma criança de 1 ano e 8 meses morreram após ingerir uma comida contaminada no dia 1º de janeiro. Nove pessoas da família de Francisca ingeriram o alimento envenenado.

Duas crianças, de 3 e 4 anos, foram transferidas de Parnaíba para o Hospital de Urgência de Teresina no fim de semana. Maria Gabriela Fontenele da Silva, de 4 anos, continua internada em Teresina.

Segundo a Polícia Civil, todos foram contaminados por veneno de rato, popularmente conhecido como chumbinho. O produto foi misturado ao baião de dois, prato consumido pela família no Réveillon e no primeiro dia do ano.

O corpo de Francisca foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos necessários.

"Neste momento de imensa dor, expressamos nossas sinceras condolências à família da paciente e reafirmamos que a equipe multidisciplinar do Heda trabalhou com total dedicação, seguindo todos os protocolos e medidas necessárias para garantir o melhor atendimento durante sua permanência na unidade", disse o hospital.