Rodrigo Goulart assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e TrabalhoAndré Bueno/Rede Câmara

Publicado 08/01/2025 17:30

São Paulo - O secretário Rodrigo Goulart, que assumiu na semana passada a pasta de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da capital paulista, é sócio de uma empresa que possui dívidas de R$ 179 mil com a Prefeitura de São Paulo. Reeleito vereador da cidade em 2024, ele tomou posse no dia 1º para comandar a Pasta na segunda gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Goulart é um dos cinco sócios da empresa Grou, proprietária do restaurante "Consulado da Bahia", localizado em Pinheiros, Zona Oeste da cidade. O estabelecimento foi autuado sete vezes entre 2019 e 2023 por uso irregular de calçada. Em seis ocasiões, a Justiça foi acionada para o pagamento das dívidas. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles e confirmada pela reportagem.

Além da Grou, o secretário é um dos quatro sócios da "Cachaçaria Goulart Comércio de Bebidas LTDA", que pertence à sua família. A empresa possui dívidas em aberto com a Prefeitura decorrentes de multa de trânsito que somam R$ 252,73.

Rodrigo Goulart, em nota, afirmou que "não tinha conhecimento sobre a multa e já adotou providências para a quitação dos valores". A Procuradoria Geral do Município, responsável pela gestão da dívida do poder público, afirmou que "não trata pela imprensa de informações de contribuintes protegidas por sigilo fiscal".

Goulart é vereador de São Paulo desde 2017 pelo PSD — partido que fez parte da coligação de Nunes na eleição de 2024. Ele se reelegeu no último pleito e está licenciado enquanto está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.