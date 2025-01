Para muitos, as palavras soaram sexistas, gerando fortes reações - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para muitos, as palavras soaram sexistas, gerando fortes reaçõesMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 08/01/2025 19:35

Em discurso sobre a democracia durante um evento no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (8), o presidente Luís Inácio Lula da Silva disse que maridos costumam amar mais amantes do que amam as próprias mulheres. A declaração foi feita após o petista dizer ser "amante" do sistema político, em um momento de improviso na fala.

"Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia. Porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia", disse. A mulher de Lula, Janja da Silva estava presente no evento durante a fala de Lula.

O discurso do presidente marcou os dois anos dos atos golpistas que resultaram na invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília. A declaração foi feita durante um dos eventos programados para esta quarta-feira, que relembra os ataques antidemocráticos. Participaram da cerimônia ministros de Estado, membros do STF e outras autoridades do governo.

Reações à fala de Lula



A declaração de Lula gerou fortes reações. Para muitos, suas palavras soaram sexistas, provocando críticas imediatas. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou a fala em um vídeo, questionando: "Esse é o chefe da nação que fala em família? O que podemos esperar desse cidadão?"



Aliados de Bolsonaro também se manifestaram. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) compartilhou o vídeo e afirmou que o episódio "inaugurou a temporada de gafes" do atual governo.