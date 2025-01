Passageiros eram da família do produtor rural Nelvo Fries - Reprodução

Publicado 09/01/2025 16:59

Uma mãe, um pai e dois filhos foram vítimas de uma tragédia em Ubatuba, após do avião que estavam a bordo ultrapassar a pista de pouso e explodir na Praia do Cruzeiro, nesta quinta-feira, 9. Além da família, uma mulher foi atingida pela aeronave e o piloto morreu preso nas ferragens.

Os passageiros são da família do produtor rural Nelvo Fries, de acordo com informações de integrantes da empresa dele, a Agrícola Fries. Todos foram levados para a Santa Casa de Ubatuba, onde receberam atendimento. De acordo com o último boletim médico, divulgado pelo hospital por volta das 15h, Mireylle Fries, de 41 anos, passou por uma cirurgia e está sob observação. Bruno Almeida Souza, de 45, e a filha, de 4 anos, se encontravam estáveis e conscientes.

Já o filho, de 6 anos, foi transferido para o Hospital Regional de Caraguatatuba e não há mais informações sobre seu estado de saúde.

Uma mulher, de 59 anos, também foi internada na Santa Casa devido ao acidente. Ela foi atingida pelos destroços do avião enquanto caminhava pela praia. Até o momento, se encontra estável e consciente.

Piloto Paulo Seghetto ficou preso nas ferragens Reprodução

O piloto, Paulo Seghetto, ficou preso nas ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, segundo a prefeitura de Ubatuba.

O avião partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros (GO), a 427 quilômetros de Goiânia. A família envolvida no acidente era residente dessa cidade do interior de Goiás.

O prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende, lamentou o acidente aéreo: "Manifestamos nossa solidariedade a Mireylle Fries, filha do saudoso empresário Milton Fries e de Maria Gertrudes Fries, ao esposo Bruno Almeida Souza, aos filhos, que recebem tratamento emergencial na Santa Casa de Ubatuba", escreveu em uma publicação nas redes sociais. "Expressamos nosso profundo pesar pela perda do piloto da aeronave Cessna Aircraft, Paulo Seghetto, natural de Goiânia. Que Deus traga consolo e paz aos corações enlutados."