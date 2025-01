Vanessa dos Santos, mãe de adolescente que morreu durante abordagem - Reprodução: TV Globo

Vanessa dos Santos, mãe de adolescente que morreu durante abordagemReprodução: TV Globo

Publicado 10/01/2025 11:28

Uma adolescente, de 16 anos, morreu após ser baleada durante uma abordagem da Polícia Militar (PM) na madrugada desta sexta-feira (10) em Guaianazes, Zona Leste de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a arma do agente envolvido na ação foi recolhida e ele "foi preso em flagrante". A identidade do policial não foi divulgada.

Vanessa dos Santos, mãe da jovem, conta que estava com os filhos e alguns amigos em frente a um bar quando dois homens passaram correndo e os irmãos foram ver o que estava acontecendo.



Os agentes, que vinham logo em seguida, abordaram o filho dela e o jogaram no chão. Nesse momento, aconteceu um disparo, que acertou a adolescente.

"Meu filho estava andando, ele na frente e ela atrás. (...) Quando eu fui de encontro com eles perguntei: 'o que está acontecendo?'. Meu filho disse: 'eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso, me solta, me solta'. E aí ele [o PM] o jogou no chão e a arma disparou. Só ouvi o tiro, e minha filha jorrando sangue", relatou Vanessa em entrevista a TV Globo.



Segundo ela, houve demora para socorrer a filha: "Pedi pelo o amor de Deus, ajoelhei no pé do policial para socorrer a minha filha e eles não socorreram. Eles estavam preocupados em por o meu filho dentro da viatura".



A adolescente chegou a ser levada para o Hospital Geral de Guaianases, mas não resistiu ao ferimento e morreu na unidade.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) lamentou a morte da jovem e informou que a Polícia Civil busca imagens para esclarecer o caso.

"O policial militar foi preso em flagrante e conduzido ao 50º DP onde o caso foi registrado. A Polícia Civil busca por imagens e demais elementos que possam esclarecer os fatos. (...) A arma do policial foi recolhida e as imagens das câmeras corporais estão sendo analisadas", disse.

"A Polícia Militar não compactua com excessos ou desvios de conduta e pune exemplarmente aqueles que desobedecem aos protocolos estabelecidos pela Corporação. A PM também instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias da ocorrência", finalizou a nota.

Vanessa dos Santos, mãe da jovem, está inconformada com a situação: "Meu filho não deve nada pra Justiça, não deve nada. Só que tem passagem, né? O erro dele. Tudo isso. Queria tanto que esse tiro fosse em mim, como eu queria, Senhor!".

O filho de Vanessa possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. O caso está sendo registrado no 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista.