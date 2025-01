Caso foi registrado na Delegacia Especializada de Defesa dos Diretos da Criança e do Adolescente (Deddica) - Divulgação

Caso foi registrado na Delegacia Especializada de Defesa dos Diretos da Criança e do Adolescente (Deddica)Divulgação

Publicado 10/01/2025 14:36

Mato Grosso - O segurança de um shopping, de 19 anos, foi indiciado pela Polícia Civil do Mato Grosso após abusar de uma criança de 9 anos em Cuiabá, capital do estado. A conclusão do inquérito aconteceu nesta quinta-feira (9).

O crime ocorreu na tarde de 1º de janeiro, quando o menino estava com a mãe e avó na praça de alimentação do shopping e disse que iria ao banheiro. Neste momento, o segurança o abordou, dentro do toalete, perguntando se ele gostaria de aprender 'coisas de polícia' e ainda lhe ofereceu um presente.

Em seguida, o homem levou o menor para uma escadaria do shopping, onde simulou uma 'revista policial' e depois o levou para o banheiro novamente, para a cabine de pessoas com deficiência, onde seguiu com o abuso.



Preocupada com a demora do neto, a avó do menino foi até o banheiro e chamou pelo nome da criança. Neste momento, o preso pediu para que o menino ficasse quieto até que ela fosse embora. No entanto, segundo a polícia, a vítima saiu do banheiro enquanto o funcionário se escondeu atrás da porta.

O menino relatou os fatos para a mãe, que imediatamente acionou a Polícia Militar e foi até o serviço de atendimento ao cliente do shopping. O homem foi detido ainda no estabelecimento e encaminhado pelos policiais militares até o Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica de Cuiabá, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Câmeras comprovaram a denúncia

Interrogado, ele negou todos os fatos, porém por meio de alegações de testemunhas e das análises das câmeras de segurança do shopping foi possível confirmar a versão apresentada pelas vítimas e testemunhas.

A Delegacia Especializada de Defesa dos Diretos da Criança e do Adolescente (Deddica), concluiu o inquérito policial que apurou um crime de abuso sexual praticado contra a criança.



O investigado permanece preso desde o dia do crime, por decisão do Poder Judiciário de Mato Grosso.