MST lamentou as duas mortes e confirmou que, entre os feridos, tinham crianças e pessoas idosas - Reprodução

Publicado 11/01/2025 10:12 | Atualizado 11/01/2025 13:13

Duas pessoas morreram e outras oito se feriram durante um ataque de homens armados no assentamento Olga Benario, na comunidade Kanegae, em Tremembé (SP), na noite desta sexta-feira (10). O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, confirmou o crime na manhã deste sábado (11), na rede social X.

"Um crime gravíssimo aconteceu nesta madrugada. Um grupo de criminosos invadiu o assentamento Olga Benario, no município de Tremembé, estado de São Paulo, e balearam oito assentados, levando à óbito os assentados Valdir do Nascimento e o jovem Gleison Barbosa Carvalho. Os demais estão feridos no hospital", escreveu.

Vladir do Nascimento era uma das lideranças do assentamento Reprodução TV Vanguarda/ Globo

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que as vítimas Vladir do Nascimento, uma das lideranças do assentamento, e Gleison Barbosa Carvalho tinham 52 e 28 anos, respectivamente. Outras oito pessoas, com idades entre 18 e 49 anos, ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté e o PS de Tremembé.

Os depoimentos das vítimas indicaram que suspeitos em carros e motos teriam atirado contra as vítimas. Um homem foi abordado no local e autuado em flagrante por porte ilegal da arma.

Segundo informações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), crianças e pessoas idosas estão entre os feridos. A polícia ainda não confirmou a presença de crianças entre os machucados.

"Neste momento de profunda dor, o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se indigna perante a violência e a falta de políticas públicas de segurança nos territórios, que põem a vida de tantos em constante risco", destacou o MST.

O ministro afirmou que entrou em contato com o secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme Muraro Derrite e solicitou as providências para identificação e prisão dos autores.

"Falei com os secretários Guilherme Derrite, Gilberto Kassab, com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves e também com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues", relatou o ministro.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário publicou uma nota de repúdio nesta manhã: "O MDA repudia o crime e manifesta solidariedade e apoio aos assentados da reforma agrária, especialmente às famílias de Valdir do Nascimento e do jovem Gleison Barbosa Carvalho, brutalmente assassinados neste caso".

O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté.