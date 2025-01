Imagens após a queda do avião foram compartilhadas por um usuário nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Imagens após a queda do avião foram compartilhadas por um usuário nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

Publicado 11/01/2025 17:00 | Atualizado 11/01/2025 17:20

Um avião de pequeno porte, do tipo planador, caiu em Montenegro, na Região do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, por volta das 15h deste sábado (11). Duas pessoas estavam a bordo e foram resgatadas com vida. O ex-prefeito da cidade, Carlos Eduardo Müller, conhecido como Kadu, estaria pilotando a aeronave no momento da queda.

O acidente ocorreu próximo ao Aeroclube de Montenegro e, no instante do acidente, a aeronave estava sendo utilizada para uma aula de voo. Segundo o Corpo de Bombeiros de Montenegro, as vítimas foram encaminhadas para o hospital e estão estáveis. O aluno, de 49 anos, teria saído ileso, enquanto o ex-prefeito apresentou fortes dores na lombar e lesão na coluna.

Ainda de acordo com as autoridades locais, a situação ocorreu após o avião perder altitude e atingir uma árvore de eucalipto, além de uma rede de alta tensão, antes de bater no solo.

As imagens após a queda foram compartilhadas por um usuário nas redes sociais.