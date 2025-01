Prefeitura da cidade anunciou decreto de calamidade pública após chuvas - Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Publicado 12/01/2025 22:42

Os moradores de Ipatinga, em Minas Gerais, que foram afetados por fortes chuvas e tiveram suas residências destruídas terão direito a receber um auxílio financeiro disponibilizado pela prefeitura do município no valor de um salário mínimo, afirmou o prefeito da cidade, Gustavo Nunes, neste domingo, 12.

Esse valor será destinado a pessoas que perderam suas casas e bens materiais que cumprirem pré-requisitos sociais estipulados por lei, afirmou Nunes, sem detalhar quais pré-requisitos serão avaliados. "Vamos depositar um salário mínimo para ajudar essas pessoas a reestabelecer seu cotidiano e sua vida", disse, durante coletiva de imprensa.

O decreto que permitirá esse depósito será publicado na segunda-feira, 13, afirmou o prefeito.

As enchentes e deslizamentos deixaram pelo menos dez pessoas mortas, sendo nove delas em Ipatinga e uma na cidade vizinha, Santana do Paraíso. Há ainda uma pessoa desaparecida.

Outras 150 pessoas estão desalojadas e serão encaminhadas ao estádio Ipatingão. O atendimento aos moradores que não podem voltar às suas casas está sendo feito nas escolas mais próximas.

Dependendo da situação de cada morador, a prefeitura irá orientar o cadastro para o programa de aluguel social ou a acomodação na casa de parentes ou amigos.

O prefeito anunciou ainda que 80 apenados serão disponibilizados pela Polícia Penal para auxiliar a população na limpeza das ruas e dos imóveis.

No início desta manhã, a prefeitura de Ipatinga havia anunciado que a chuva, que ocorreu durante a madrugada, foi de 80mm. Durante a coletiva, porém, o prefeito disse que atualizações mostraram que em alguns locais, como no bairro de Betânia, foram contabilizados 204mm de precipitação.

"O problema não foi só a forte chuva. Nos últimos dias, a cidade choveu praticamente quase todos os dias. Houve muitos casos de deslizamentos de terra em vários bairros. Com isso, vieram também os desmoronamentos de muitas casas", afirmou o prefeito.

A previsão é de 40mm de chuvas a partir das 18h deste domingo até segunda feira. "Se olhássemos em uma situação normal, não é uma chuva para causar muitos estragos, mas não estamos em uma situação normal, nossas redes pluviais estão obstruídas, as terras estão encharcadas. Pedimos que a população não fique em locais de risco, que já foram todos evacuados, mas solicitamos que a população não retorne", disse Nunes.

A respeito dos deslizamentos, o prefeito disse ainda que a cidade "sempre teve problema de construção de imóveis construídos em locais irregulares" e que a prefeitura atualmente faz uma fiscalização para evitar que mais obras irregulares aconteçam. "Já perdemos as contas de quantas novas construções já demolimos nessa situação", declarou. "A cidade, dentro dos seus 60 anos de existência, está construída em, boa parte, em área irregular."

A partir de segunda feira, todas as unidades básicas de saúde estarão funcionando para pronto atendimento, sem necessidade de agendamento e com atendimento estendido, segundo a prefeitura, que afirmou que irá realizar a atualização do cartão vacinal de toda a população de Ipatinga.

Doações de água mineral, alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, colchões e lonas podem ser feitas no estádio Ipatingão. Não há necessidade de doações de roupas no momento.