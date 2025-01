Protestos vão ocorrer na sede da Petrobras no Rio de Janeiro e em outras bases administrativas - Divulgação / Petrobras

Publicado 13/01/2025 17:54

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou que a entidade e os seus sindicatos vão realizar um ato nesta terça-feira, 14, em protesto contra a alteração das regras do trabalho remoto. A partir de abril, os trabalhadores terão que realizar o trabalho presencial por três dias, e não dois, como é atualmente.

Segundo a FUP, os protestos vão ocorrer na sede da Petrobras no Rio de Janeiro, e em outras bases administrativas, além de unidades operacionais.

"A FUP se posiciona contra essa mudança determinada unilateralmente e argumenta que as regras de teletrabalho precisam ser adaptadas às atividades específicas de cada trabalhador. A Federação acredita que há funções que podem ser realizadas integralmente de forma remota, enquanto outras exigem presença física", alertou a entidade em nota.

De acordo com a FUP, mesmo com a regra atual, muitos trabalhadores acabam indo para as unidades da Petrobras sem necessidade de interação presencial, caracterizando o que é conhecido como "teletrabalho presencial".

"A Federação propõe que a quantidade de dias de trabalho remoto e presencial seja avaliada de forma mensal e não semanal, oferecendo mais flexibilidade para atender às necessidades dos trabalhadores e da empresa. Para isso, a criação de um comitê em cada unidade para analisar individualmente cada caso é uma das sugestões", explicou o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

"Não há evidências de que o teletrabalho tenha prejudicado a produtividade", reforça Cibele Vieira, diretora da FUP. "Acreditamos que a mudança no modelo de trabalho deve ser discutida de maneira transparente, respeitando os interesses de ambas as partes", diz ela.

Na semana passada, a diretoria executiva da Petrobras aprovou ajustes ao modelo híbrido de trabalho. "Assim, todos que aderiram a esse modelo realizarão trabalho presencial de no mínimo três dias por semana, a partir de abril", informou a companhia.

"Os mencionados ajustes visam aprimorar a integração das equipes e os processos de gestão, além de contribuir para a agilidade na entrega de importantes resultados para a companhia, que está em fase de crescimento de projetos", explicou a estatal em nota.