Internautas registraram diversos pontos de alagamento em Balneário Camboriú - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/01/2025 14:12

A prefeitura de Balneário Camboriú (SC) decretou estado de emergência devido às fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas horas. Nesta sexta-feira (16), a Defesa Civil foi mobilizada para colocar o Plano Emergencial de Respostas aos Desastres em prática. Há diversos relatos de ruas alagadas e até o momento uma família precisou ser evacuada.

Foram registrados pontos de alagamento em todos os bairros e as principais avenidas da cidade estão interditadas. Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram a água tomando as ruas. Também foram registrados alagamentos dentro da estrutura do Teatro Municipal Bruno Nitz e Galeria de Artes, anexos à Fundação Cultural.



Na Passarela da Barra, um dos pontos turísticos de Balneário Camboriú, dois elevadores foram desligados preventivamente devido a goteiras. Outros dois elevadores, um em cada ponta, seguem funcionando para acesso dos pedestres.

Na Rua Pica-Pau, no bairro Ariribá, uma família precisou deixar a casa devido à situação crítica da região. Para atender a população atingida, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família abrirá três abrigos emergenciais, localizados nos bairros Ariribá, Municípios e Barra. A orientação é de que os moradores evitem sair de suas casas e, em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

A Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú informa que as Unidades de Saúde Básica dos bairros Estados, Barra, Vila Real, São Judas, Estaleiro, Estaleirinho e Taquaras estão sem atendimento, assim como o Centro Odontológico Especializado (COE) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD) da Quinta Avenida.



Os pacientes que apresentarem sintomas leves e precisarem de atendimento, é indicado que solicitem assistência pelo “BC + Saúde”, através do telefone 0800 888 6556.

Bom dia, Balneário Camboriú em baixo da água. pic.twitter.com/L2EqPxX1v5 — WALTER JUNIOR (@WALTERNUNESGAR2) January 16, 2025

Balneário Camburiú: hoje pela manhã, 16/1/2025.

Agora, no início da tarde, as águas escoaram para o oceano. pic.twitter.com/6HgiOpDo12 — Fernando Oliveira (@fernao_berthold) January 16, 2025

Balneário Camburiú: Avenida Brasil. Inundação durante a chuva intensa. Águas descem do morro e alagam ruas, prédios (garagens no subsolo) e lojas.

16/1/2025 pic.twitter.com/tgPfYJiRZh — Fernando Oliveira (@fernao_berthold) January 16, 2025

Essa é a situação de Balneário Camboriú e região nesse momento. Cidade toda praticamente debaixo d'água.

Prefeita já decretou situação de emergência. pic.twitter.com/W5GOGEwDPB — Felipi Colorado (@felipicolorado) January 16, 2025

BR 101, Morro do Boi - Balneário Camboriú... Impressionante o que esta acontecento por esses lados... pic.twitter.com/bKpHwfqOM5 — J.R. (@botelho19007481) January 16, 2025