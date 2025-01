Fortes chuvas atingem parte do estado de Santa Catarina desde a manhã desta quinta-feira (16) - Paulo Pinto/Agência Brasil

Fortes chuvas atingem parte do estado de Santa Catarina desde a manhã desta quinta-feira (16)Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 16/01/2025 20:25

As fortes chuvas que atingem parte do estado de Santa Catarina desde a manhã desta quinta-feira (16) já causaram danos e transtornos em diversas cidades do estado. Em quatro municípios – Balneário Camboriú, Camboriú, Governador Celso Ramos e Tijucas – a prefeitura decretou situação de emergência devido às consequências do grande volume de água.

O maior volume de chuva registrado até esta tarde em todo o território catarinense ocorreu em Tijucas, na Grande Florianópolis: 280 milímetros. Por causa da intensidade dos eventos climáticos, a Secretaria Estadual de Defesa Civil emitiu alerta à população, destacando os riscos de alagamentos, enxurradas, deslizamentos, quedas de árvore e os consequentes danos à infraestrutura, como eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Em Itajaí, no litoral norte catarinense, a precipitação pluviométrica agravou a situação em áreas de encosta e regiões propensas a alagamentos, que já estavam sendo monitoradas devido à condição do solo, encharcado pelas chuvas dos últimos dias. Segundo a prefeitura, entre a madrugada e a tarde de hoje, agentes da Defesa Civil municipal atenderam a 35 ocorrências relacionadas às consequências das chuvas, incluindo sete deslizamentos. No total, 20 pessoas e um animal precisaram ser socorridas.

“Com a interrupção das chuvas, a água já foi drenada, o que elimina o risco de enchente no município”, informou a prefeitura, ressaltando que, apesar disso, as equipes seguem em alerta máximo, monitorando principalmente as áreas críticas.

A situação também é grave em Balneário Camboriú. Pessoas ficaram ilhadas e as ruas, alagadas. Segundo a prefeitura, houve alagamentos em todos os bairros e muitas avenidas continuam debaixo d'água, interditadas. Atingidas, unidades de saúde básicas de sete bairros (Estados, Barra, Vila Real, São Judas, Estaleiro, Estaleirinho e Taquaras), além dos centros Odontológico Especializado e de Atenção Psicossocial, que suspenderam o atendimento à população.

Ainda em Balneário Camboriú, ao menos uma família precisou ser resgatada às pressas. Além de decretar situação de emergência, colocando em curso o Plano Municipal Emergencial de Respostas aos Desastres e anunciando a abertura de três abrigos emergenciais, a prefeita Juliana Pavan convocou voluntários para reforçar as ações.

A chuva também causou transtornos na capital, Florianópolis. Diante da previsão de que deve continuar chovendo pelas próximas horas, a Universidade Federal de Santa Catarina decidiu suspender todas as atividades presenciais hoje e amanhã (18), quando os eventuais danos serão avaliados. Diversas vias da cidade ficaram sob a água, que invadiu o Hospital Infantil Joana de Gusmão, mas não houve danos ao hospital e o atendimento foi prontamente restabelecido.

De acordo com a Defesa Civil estadual, a previsão é que o clima continue instável na noite desta quinta-feira. A orientação é que moradores de áreas de risco, como as proximidades de encostas e rios, fiquem atentos a possíveis alagamentos e deslizamentos de terra e aos alertas meteorológicos que vêm sendo emitidos inclusive por mensagens de SMS, para telefones celulares.