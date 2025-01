Presidente Lula durante reunião Ministerial - Ricardo Stuckert / PR

Presidente Lula durante reunião MinisterialRicardo Stuckert / PR

Publicado 20/01/2025 12:39 | Atualizado 21/01/2025 07:54

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou, nesta segunda-feira (20), seu desejo de que os Estados Unidos continuem sendo um "parceiro histórico" do Brasil durante o governo do republicano Donald Trump, aliado de seu rival Jair Bolsonaro.



"Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problemas na democracia mundial. Como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo americano melhore e continue sendo um parceiro histórico do Brasil", disse Lula durante uma reunião ministerial.



"Da nossa parte, não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia", acrescentou.