Deise Moura dos Anjos, suspeita de triplo homicídio por envenenamento no caso do bolo em Torres - Reprodução / Redes sociais

Publicado 20/01/2025 21:21

O marido e o filho de Deise Moura dos Anjos tiveram arsênio identificado nas amostras de urina deles. A criança e Diego Silva dos Anjos realizaram o exame na última terça-feira (14). Deise é suspeita de triplo homicídio por envenenamento no caso do bolo em Torres, no Rio Grande do Sul.

As investigações apontam que Deise também tentou envenenar o marido. A polícia já confirmou que, três meses antes do caso do bolo, a mulher foi responsável pela morte por envenenamento do sogro, Paulo Luiz dos Anjos. O arsênio foi encontrado em amostras de leite em pó. As informações são da CNN.

Com a confirmação, a polícia busca determinar quando a substância foi ingerida pelo marido e pelo filho da suspeita. Deise foi presa temporariamente no dia 5 de janeiro e conduzida ao Presídio Estadual Feminino de Torres por envenenar um bolo que resultou na morte de três pessoas e na hospitalização de outras duas, incluindo uma criança.

Relembre o caso

O caso aconteceu em 23 de dezembro de 2024, na véspera de Natal, quando seis integrantes de uma mesma família buscaram atendimento médico após apresentarem sintomas de intoxicação. De acordo com a Polícia Civil, a farinha utilizada no preparo de um bolo estava contaminada com arsênio.

A sobremesa foi preparada por Zeli dos Anjos, sogra de Deise. Posteriormente, a polícia descobriu que Deise adicionou arsênio à farinha utilizada para fazer o doce. Neuza Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva, irmãs de Zeli, faleceram poucas horas após consumirem o bolo.

A filha de Neuza, Tatiana Denize Silva dos Santos, morreu no hospital em decorrência do envenenamento. O sobrinho-neto de Zeli, 10 anos, foi hospitalizado e, após tratamento, foi o primeiro a receber alta médica.

Deise foi detida preventivamente por triplo homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio. Provas periciais indicam que ela pesquisou sobre arsênio e adquiriu a substância por meio de compras online. Com a investigação, o corpo de Paulo Luiz dos Anjos, sogro de Deise, foi exumado. Exames comprovaram que ele também foi envenenado por arsênio.