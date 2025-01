Parlamentares bolsonaristas não puderam acompanhar a posse de Trump no Capitólio e assistiram em outros espaços dos EUA - AFP

Publicado 21/01/2025 22:06

Deputados bolsonaristas que estão em Washington comemoraram a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dançando uma música do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que pretende se candidatar à Presidência da República em 2026. A gravação foi feita na segunda-feira, 20, após a solenidade no Capitólio, em um baile com um grupo de bolsonaristas que vivem no território americano.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os deputados Carla Zambelli (PL-SP), Coronel Chrisóstomo (PL-RO) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) dançando o single "Balada", que é um dos maiores sucessos do cantor sertanejo.

O baile onde os deputados aparecem dançando a música de Gusttavo Lima contou com a participação de integrantes do movimento Yes Brazil USA. O grupo é formado por brasileiros que residem nos Estados Unidos e defendem o conservadorismo e o bolsonarismo.

Também participaram do baile os deputados Capitão Alden (PL-BA), Maurício do Vôlei (PL-MG), Messias Donato (Republicanos-ES) e Sargento Gonçalves (PL-RN). Os quatro não aparecem na gravação onde a música de Gusttavo Lima é reproduzida.

Os parlamentares bolsonaristas não puderam acompanhar a posse de Trump na Rotunda do Capitólio e assistiram à solenidade em outros espaços da capital americana. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foram encaminhados para um estádio de basquete próximo à sede do Legislativo dos Estados Unidos.

Por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não conseguiu reaver o passaporte para participar da posse de Trump. O magistrado viu um "risco de fuga" devido a declarações dele sobre um possível asilo político no exterior.