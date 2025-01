Sergio Moro - Reprodução / Instagram

Sergio MoroReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2025 21:25 | Atualizado 23/01/2025 22:44

A Justiça Federal no Paraná condenou oito pessoas pelos crimes de organização criminosa e tentativa de extorsão mediante sequestro do senador Sergio Moro (União Brasil), ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e ex-juiz da Operação Lava Jato.

Em março de 2023, a Polícia Federal deflagrou uma operação que mirava integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), suspeitos de planejar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo Moro. Durante a ação, nove pessoas foram presas.

As investigações indicaram que o plano contra o senador era uma retaliação pelas mudanças no regime de visitas em presídios, implementadas por ele enquanto ocupava o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública. Segundo os investigadores, os criminosos também cogitavam sequestrar Moro para negociar a libertação de Marcola, apontado como líder do PCC e condenado a mais de 300 anos de prisão por crimes como roubo, tráfico de drogas e organização criminosa.

De acordo com a Polícia Federal, pelo menos dez criminosos se revezaram no monitoramento da família de Moro em Curitiba à época.

Em maio de 2025, 13 pessoas foram denunciadas por envolvimento no plano contra o senador. Durante o processo, dois réus morreram na prisão e outros três foram absolvidos.