Temporal em SP: passageiros tentam se abrigar após enxurrada de água invadir estação de metrôReprodução

Publicado 24/01/2025 18:10 | Atualizado 24/01/2025 18:31

A Enel São Paulo informou que 179.667 mil imóveis ficaram sem energia elétrica depois das chuvas, acompanhadas de descargas atmosféricas, registradas na tarde desta sexta-feira (24). Já na capital paulista, eram 140.997 clientes sem energia.



Em nota, a empresa afirmou ter mobilizado antecipadamente as suas equipes para restabelecer a energia aos clientes impactados. Declarou também que o serviço foi afetado em alguns pontos, principalmente nas regiões leste e oeste.

A chuva também causou alagamentos e estragos na capital. Um carro foi arrastado por enxurrada, em frente a estação da Linha 1-Azul do Metrô, na Zona Norte da cidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram "uma cachoeira" na estação de metrô Jardim São Paulo, também da Linha 1-Azul, e passageiros se agarrando nas grades para não serem levados pelo fluxo de água que entrava no local. Veja:

Impressionante as cenas da estação Tucuruvi da linha azul do metrô de São Paulo. As pessoas agarradas no corrimão enquanto a inundação avança para dentro da estação. pic.twitter.com/Cw8aSbZjFm — Jonathas Costa (@jonathasac) January 24, 2025

Parte do teto do shopping Center Norte , na Vila Guilherme, na Zona Norte, também desabou durante o temporal. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. A parte que desabou fica no corredor próximo às lojas Vivara e Arezzo. Assista:

Em nota, o shopping se referiu ao episódio como "vazamento": "As fortes chuvas desta tarde provocaram vazamento e isolamento de algumas áreas pelo empreendimento. Esclarece ainda que as medidas necessárias estão sendo tomadas pelas equipes do shopping, e as áreas serão liberadas em breve. O shopping reitera que, apesar da ocorrido com o alto volume e força das chuvas, não houve incidentes com vítimas."

Calor intenso e mais chuva

Nos próximos dias a previsão é de temporais localizados entre o final das tardes e o início da noite, ainda com sensação de tempo abafado. A chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo no domingo, 26, deve reforçar os temporais, principalmente a partir da tarde. As simulações atmosféricas mais recentes indicam que o forte calor, com temperaturas bem acima da média deve diminuir a partir da segunda-feira, 27.

No sábado, 25, dia do aniversário da cidade de São Paulo, que completa 471 anos, o ar quente e úmido mantém a sensação de tempo abafado no decorrer do dia, com sol entre nuvens. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do CGE devem registrar temperatura mínima de 21°C e a máxima por volta dos 32°C.

A umidade do ar segue elevada com valores mínimos acima dos 54%. Entre o meio e o fim da tarde retornam as pancadas de chuva típicas de verão, com potencial para rajadas de vento e eventual queda de granizo, o que eleva a condição para a formação de alagamentos, queda de árvores e elevação das cotas dos rios e córregos da RMSP e a Capital.

O domingo, 26, será marcado também por chuva moderada a forte a partir do período da manhã, que deve receber o reforço da chegada de uma frente fria ao litoral paulista. Essa condição proporciona a ocorrência de chuvas com maior volume e de forma generalizada ao longo do dia. Esse cenário aponta para a formação de alagamentos intransitáveis, queda de árvores e transbordamento de rios e córregos. As temperaturas variam entre a mínima de 21°C e a máxima por volta dos 28°C, com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 60%.

*Com informações do Estadão Conteúdo