Enfermeira furtava e comercializava medicamentos do hospital - Divulgação

Publicado 27/01/2025 11:58

Amazonas - A técnica de enfermagem Ferla Gabrielly de Almeida Batista dos Santos, de 34 anos, foi presa nesta sexta-feira (24). Ela é suspeita de roubar medicamentos de um hospital particular de Manaus, capital do Amazonas.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações começaram após uma denúncia feita por um representante do hospital.

"Durante as investigações, constatamos que ela subtraía medicamentos do hospital e os revendia. Durante as diligências, encontramos na residência dela uma grande quantidade de medicamentos e substâncias de uso hospitalar. Além disso, identificamos que ela realizava a venda desse material pela internet, o que permitiu que nossa equipe chegasse até a autora", explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, a suspeita foi presa em flagrante na Zona Sul de Manaus. A mulher confessou o crime e relatou, em depoimento, que agia sozinha durante o expediente de trabalho, colocando os medicamentos furtados dentro de sua mochila.



Ferla Gabrielly foi autuada pelos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas. Ela será encaminhada para a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.