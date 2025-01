Parte do teto de igreja desaba durante culto; pastor escapa por pouco - Reprodução

Parte do teto de igreja desaba durante culto; pastor escapa por poucoReprodução

Publicado 27/01/2025 16:57 | Atualizado 27/01/2025 16:59

A tempestade que atingiu São José do Rio Preto (SP) no domingo (26) causou o desabamento de parte do forro de gesso do teto de uma igreja durante um culto. Um vídeo registrou o momento exato em que o material caiu, quase atingindo o pastor.

O incidente ocorreu no templo da Igreja Batista, localizado na Rua Silva Jardim. Após a infiltração comprometer a estrutura do forro, o local foi evacuado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou a área como medida de segurança.

Na manhã desta segunda-feira (27), um engenheiro da Defesa Civil realizou uma vistoria técnica para avaliar os danos no local.