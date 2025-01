Campanha de vacinação contra a gripe no Norte termina nesta sexta - Agência Brasil

Publicado 31/01/2025 16:09 | Atualizado 31/01/2025 16:11

A campanha de vacinação contra a influenza na Região Norte termina nesta sexta-feira (31). O Ministério da Saúde recomenda, entretanto, que as doses em estoque permaneçam disponíveis para a população até julho deste ano.



“Os estados da região continuarão vacinando e aqueles que ainda não se imunizaram contra a gripe podem se dirigir à unidade básica de saúde (UBS) mais próxima e se proteger”, destacou a pasta, em nota.



Iniciada em setembro de 2024, a campanha abarca os seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. De acordo com o ministério, até o momento, foram aplicadas 3.225.266 doses, alcançando cobertura de 42,5%.



A população alvo da campanha, a princípio, era composta por gestantes, puérperas, idosos, crianças, povos indígenas que vivem em seus territórios e trabalhadores da saúde. A partir de agora, qualquer pessoa a partir dos 6 meses de vida pode se vacinar.



Estratégia diferenciada

Desde 2023, a estratégia de imunização contra a gripe no Norte passou a ser feita no segundo semestre, considerando particularidades climáticas da região – é nessa época que acontece o chamado inverno amazônico, quando a circulação viral e a transmissão da gripe são mais frequentes.



Nas demais regiões (Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), a imunização é feita no primeiro semestre, geralmente entre os meses de março e abril.



Entenda

A imunização contra a gripe é recomendada para toda a população não vacinada, a partir dos 6 meses de idade. A iniciativa, de acordo com o ministério, considera a situação epidemiológica local, os estoques disponíveis e as estratégias definidas pelas secretarias estaduais e municipais.



A dose utilizada é a trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.