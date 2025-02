Hugo Motta foi eleito presidente da Câmara dos Deputados - Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Publicado 01/02/2025 19:22 | Atualizado 01/02/2025 19:40

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) foi eleito presidente da Câmara, com 444 votos, na noite deste sábado (1º). O mandato vai até fevereiro de 2027, quando haverá eleição para a mesa diretora de uma nova legislatura. Aos 35 anos, ele será o mais jovem presidente da Casa desde a redemocratização do país, mas carrega uma experiência cinco mandatos consecutivos como deputado federal pela Paraíba.



Franco favorito na disputa, apoiado por 17 dos 20 partidos com assento na Câmara, Motta precisava de pelo menos a maioria absoluta de apoios (257 votos) para vencer em turno único, mas foi além e liquidou a fatura com amplo apoio entre os pares, de praticamente todo o espectro partidário.



O resultado foi anunciado pelo agora ex-presidente Arthur Lira (PP-AL) às 18h51. O placar eletrônico registrou os votos de 499 dos 513 deputados.



Hugo Motta (Republicanos-PB): 444 votos (eleito);



Marcel Van Hattem (Novo-RS): 31 votos;



Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ): 22 votos;



Em branco: 2 votos

A votação não superou a obtida por Arthur Lira (PP-AL) em fevereiro de 2023, quando ele foi reeleito com o voto uma votação recorde de 464 deputados.



"A vida pública é o exercício permanente do transitório. É a compreensão de que todos passamos, mas as instituições ficam. E para além delas, mais importante, ficam as transformações históricas e sociais de cada era. Ficam a coragem e as posições. Ficam os princípios, e não as conveniências", disse Hugo Motta ao iniciar seu discurso.



