Regiões terão temperaturas de 40ºC na nova onda de calor pelo País Reprodução

Publicado 03/02/2025 16:38 | Atualizado 03/02/2025 16:50

Uma nova onda de calor deve elevar os termômetros no Sul e no Centro-Oeste do Brasil em até 5ºC acima da média para fevereiro, conforme a empresa de meteorologia Climatempo. A massa de ar quente já começou a agir neste domingo, 2, e deve se estender até sexta-feira, 7.

Esta é a segunda onda de calor do ano no País. Entre os dias 15 e 19 de janeiro, a primeira massa de ar quente persistente do ano atingiu os estados do Sul, fazendo os termômetros marcarem 39ºC e 42ºC em algumas cidades.

Mas diferente dos últimos dois anos, quando havia influência do El Niño, agora ocorre o La Niña, que tende a dificultar a expansão do calor pelo território brasileiro, tornando as ondas de calor mais concentradas. A região Sul deve ser a mais afetada este ano, de acordo com a Climatempo e a Metsul.

"Isso acontece porque La Niña favorece a formação de canais de umidade, que atenuam o calor e limitam sua propagação para outras regiões do País. Mesmo assim, a nova onda de calor conseguirá se estabelecer, especialmente na faixa centro-sul do Brasil assim como a primeira de 2025", explica a Climatempo.

Em São Paulo, a previsão é de calor durante a manhã e de tempestades à tarde e à noite esta semana. A Defesa Civil do Estado mantém alerta para que a população evite áreas de alagamento quando estiver chovendo. No sábado, 1º de fevereiro, um motorista de aplicativo morreu após ficar preso em seu carro em meio à enchente.

Quais as mínimas e máximas nas capitais das regiões Sul e Centro-oeste, atingidas pela onda de calor?

Porto Alegre (RS): mínima de 23ºC e máxima de 36ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 42ºC;

Florianópolis (SC): mínima de 24ºC e máxima de 33ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 36ºC;

Curitiba (PR): mínima de 19ºC e máxima de 30ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 34ºC;

Campo Grande (MS): mínima de 23ºC e máxima de 32ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 33ºC;

Cuiabá (MT): mínima de 23ºC e máxima de 33ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 40ºC;

Goiânia (GO): mínima de 19ºC e máxima de 33ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 36ºC;

Brasília (DF): mínima de 18ºC e máxima de 29ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 30ºC;

E em São Paulo?

Capital: mínima de 21ºC e máxima de 32ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 35ºC;

Santos: mínima de 23ºC e máxima de 32ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 38ºC;

Ubatuba: mínima de 25ºC e máxima de 33ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 39ºC;

São José dos Campos: mínima de 20ºC e máxima de 33ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 39ºC;

Sorocaba: mínima de 20ºC e máxima de 33ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 37ºC;

Ribeirão Preto: mínima de 20ºC e máxima de 34ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 38ºC;

Bauru: mínima de 22ºC e máxima de 35ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 38ºC;

São José do Rio Preto: mínima de 22ºC e máxima de 33ºC até sexta-feira, 7, com sensação térmica podendo chegar a 38ºC;

As previsões de mínimas e máximas são da Meteoblue, parceira meteorológica do Estadão.