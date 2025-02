Agressor foi preso depois de a mulher marcar um encontro com ele, já com a presença da polícia - Polícia Civil/Divulgação

Publicado 03/02/2025 18:25

Um homem de 48 anos foi preso em Balneário Camboriú, Santa Catarina, sob a suspeita de abusar sexualmente de uma mulher, de 42, enquanto ela estava desacordada após uma festa no último final de semana. O crime ocorreu na manhã de domingo, 2, na casa da própria vítima. Segundo a Polícia Civil, a mulher descobriu que havia sido estuprada ao checar as imagens das câmeras de monitoramento instaladas no imóvel, que gravaram o episódio.

Ele não teve a identidade revelada, por isso, não foi possível localizar a sua defesa

Segundo o delegado Vicente Soares, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) do município, a vítima conta que estava conversando com o suposto agressor no sofá durante a festa, quando "apagou" e acordou sem se lembrar do que havia acontecido. Ao checar as imagens, viu que o homem, que já tinha ido embora da casa, cometeu os abusos.

O agressor foi preso horas depois, no centro da cidade, depois de a mulher marcar um encontro com ele, já com a presença da polícia. A vítima disse aos policiais que era amiga do suspeito, mas que nunca havia tido outro tipo de relação com ele.

"Logo depois que ela viu as câmeras, ela mandou mensagem (para o suspeito) perguntando o que ele havia feito. Ele chegou a voltar para a casa dela, mas foi expulso pelas amigas", disse Soares, ao Estadão. "Ela foi à delegacia denunciar o caso, enquanto ele insistia em manter contato. A vítima, então, marcou um encontro com o abusador no centro da cidade, em frente a um prédio, e foi quando nos o abordamos."

Segundo Soares, o homem não resistiu à abordagem. Em depoimento à polícia, ele teria dito que estava conversando com a mulher no sofá e que ambos faziam "algumas brincadeiras de paquera", quando os dois adormeceram.

Ele, então, teria acordado e tocado no corpo da vítima para checar se ela estava acordada, diz o delegado à reportagem. "Mas as imagens desmentem essa versão", afirma Vicente.

A polícia ainda investiga se algo foi colocado na bebida da vítima. Ela foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito, e realizou também exames toxicológicos. Os resultados ainda serão apresentados. O suspeito foi preso e conduzido ao Presídio do Vale do Itajaí.