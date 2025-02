Bonés começaram a aparecer nas sessões que elegeram os novos presidentes da Câmara e do Senado Federal - Reprodução/Internet

Bonés começaram a aparecer nas sessões que elegeram os novos presidentes da Câmara e do Senado FederalReprodução/Internet

Publicado 04/02/2025 14:51

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou a postura de parlamentares apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que dedicaram os dois primeiros dias de atividade do Congresso Nacional para enviar mensagens usando bonés.

"Para mim, boné serve para proteger a cabeça do sol, não para resolver os problemas do País. O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta para pensar em como ajudar o Brasil a ir para frente", escreveu Motta em publicação no X (antigo Twitter)

Os bonés começaram a aparecer neste sábado, 1.º, nas sessões que elegeram os novos presidentes da Câmara e do Senado Federal, quando os ministros licenciados do governo Lula para votar nas eleições da Câmara e do Senado usaram bonés azuis com a frase "O Brasil é dos brasileiros". Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a ideia da frase partiu do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), o marqueteiro Sidônio Palmeira. "Pedi para o Sidônio pensar uma frase, Sidônio mandou a frase. Foi um sucesso", disse Padilha no sábado.

Segundo a assessoria de Padilha, já foram confeccionados mais de 100 bonés, das mais variadas cores, distribuídos para os parlamentares governistas, que também produzem os seus adereços independentemente. Nesta segunda, deputados do PSOL e do PT, por exemplo, estiveram com peças fabricadas em verde e amarelo, cores que remetem à bandeira do Brasil.

Já nesta segunda-feira, 3, a oposição decidiu usar o item para responder à base governista. O novo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), fabricou 30 bonés em verde e amarelo com a frase: "Comida barata novamente. Bolsonaro 2026". Também houve paródias com uma marca famosa de café chamada na peça de "Nemcafé" e uma foto de Bolsonaro em uma embalagem de carne com os dizeres: "Picanha Black".

O líder do PL na Câmara desenvolveu a ideia desde o domingo, 2, e disse que foi uma resposta direta a Sidônio. Em uma postagem nas redes sociais, o parlamentar mostrou como foi a distribuição das peças no gabinete da liderança do partido.

"Um recado para o Brasil todo aqui. Comida barata novamente, Bolsonaro 2026. Ninguém aguenta mais pagar café caro. Nem picanha nem café", disse Sóstenes.

Durante a sessão, bolsonaristas provocaram o presidente. "Lula, cadê você, o povo brasileiro precisa comer", cantaram. O gesto foi alvo de reprimenda do novo presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP). "Por gentileza peço a cordialidade de todos os deputados e deputadas neste dia muito importante da democracia brasileira e a história do Parlamento brasileiro", disse.

Nesta terça-feira, 4, o próprio Lula entrou no jogo e fez uma publicação em seu perfil nas redes sociais em que aparece com o boné com a frase "Brasil é dos brasileiros".