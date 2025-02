Frota nacional de veículos cresceu 4% no ano passado - Joédson Alves/Agência Brasil

Frota nacional de veículos cresceu 4% no ano passadoJoédson Alves/Agência Brasil

Publicado 04/02/2025 16:51

O Brasil encerrou o ano de 2024 com uma frota de 123,97 milhões de veículos, resultado de um aumento de 4,75 milhões (+4,0%) em relação ao final de 2023. Os números são do levantamento realizado pela Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), com base em dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).



Todos os estados contribuíram para o desempenho positivo no ano. Entre os destaques, estado que registrou o maior crescimento percentual foi o Pará, com alta de 7,0%, seguido por: Alagoas (+6,6%); Amapá (+6,4%); Amazonas (+6,4%) e Espírito Santo (+5,9%). Já em termos absolutos, a liderança coube a São Paulo, com adição de 1,07 milhão de novos veículos à sua frota, seguido por Minas Gerais (+494,1 mil); Paraná (+341,0 mil); Bahia (+269,2 mil); e Rio de Janeiro (+269,0 mil).

Em termos de participação, São Paulo encerrou 2024 com a maior participação na frota nacional: 34,3 milhões de veículos, o que correspondeu a 27,7% do total. Na sequência, destacaram-se as frotas estaduais de: Minas Gerais (11,3%); Paraná (7,4%); Rio Grande do Sul (6,7%); Rio de Janeiro (6,4%).; Santa Catarina (5,2%); Bahia (4,3%); e Goiás (4,0%).

O segmento que mais cresceu proporcionalmente foi o de utilitários, com aumento de 13,9%, seguido por quadriciclos (+12,1%); motonetas (+8,2%); ciclomotores (+8,1%); reboques (+6,8%); caminhões tratores (+6,2%); semirreboques (+6,2%); entre outros. Em números absolutos, os maiores incrementos anuais foram registrados por: automóveis (+1,5 milhão); motocicletas (+1,4 milhão); e caminhonetes (+522,6 mil) que, também lideram em participação na frota total, respondendo por 51,1%; 22,8% e 8,1% da frota nacional, respectivamente.

A paleta de cores da frota nacional segue predominantemente monocromática: a cor branca se manteve como a preferida dos brasileiros, com um total de 27,5 milhões de veículos (21,7% da frota), seguida pelas cores preta (18,9%) e prata (16,5%). Em 2024, os maiores aumentos percentuais foram identificados nas cores: fantasia[1] (+9,7%); cinza (+6,7%); branca (+5,4%); preta (+4,1%); azul (+3,8%); e vermelha (+3,4%).

No quesito combustível, a frota segue majoritariamente abastecida por veículos com tecnologia flexfuel, movidos a álcool/gasolina (42,2%) e exclusivamente por gasolina (40,5%), além de diesel (7,8%) e exclusivamente álcool (3,5%). Vale destacar também o crescimento dos veículos elétricos e híbridos, que apresentaram um crescimento excepcional no período, ainda respondem por uma parcela bastante discreta da frota nacional.

O crescimento excepcional da frota nacional foi impulsionado por uma combinação de fatores econômicos favoráveis, com destaque para o crescimento econômico acima das expectativas, estímulos/incentivos à indústria automotiva, além de indicadores do mercado do trabalho, com destaque para a queda na taxa de desemprego e para o aumento real na renda das famílias brasileiras.