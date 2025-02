Brasil

Lula diz que governo está à disposição das autoridades após desabamento de teto em igreja na BA

Parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, região do Centro Histórico de Salvador, desabou na tarde desta quarta. O acidente provocou a morte de Giulia Panchoni Righetto, 26 anos, paulista de Ribeirão Preto