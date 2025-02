Criminoso atira diversas vezes em PM já caído no chão - Reprodução/vídeo

Publicado 06/02/2025 15:54 | Atualizado 06/02/2025 17:13

Um policial militar foi morto a tiros em frente a casa onde morava, no Jardim Paulistano, Zona Norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (6). Rafael Rodrigues Novais, de 32 anos, estava de folga e sem uniforme. O assassino fugiu após o crime e é procurado pela polícia.

Nas imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o atirador conversa com a vítima. Em seguida, os dois olham, cada um, para o seu celular. Em seguida, o rapaz saca a arma da cintura e atira no soldado.

Baleado, Rafael Rodrigues cai e o homem faz mais disparos na direção dele. Pelas imagens, ao menos sete tiros foram dados. Perto dos dois aparece um outro rapaz que fazia uma obra no local, se assusta e sai correndo. Na sequência, o atirador foge.

A vítima chegou a ser socorrida para o Pronto Socorro de Taipas, mas não resistiu aos ferimentos.

PM de folga é executado a tiros na frente de casa na Zona Norte de São Paulo.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) lamenta a morte de Novais: "Policiais militares, o Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia foram acionados e socorreram o policial, que estava de folga, ao PS de Taipas, mas ele não resistiu". A SSP também afirma que investigações estão em andamento para identificar e localizar o criminoso. Mais detalhes serão fornecidos ao término da ocorrência.

O caso foi registrado como homicídio doloso no 72º Distrito Policial (DP), Vila Penteado.

Influenciador digital

Rafael Rodrigues Novais trabalhava há oito anos na corporação. Atualmente estava lotado no 4º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM-M). Além de policial, Novais, como era conhecido na PM, tinha páginas na internet para falar sobre a atividade policial e outros assuntos.



No YouTube possuía o "Canal do R Novais", com mais de mil inscritos. No Instagram, aparecia como "rafinha_rpm" para mais de 50 mil seguidores. E no Tik Tok tinha mais de 66 mil fãs como o "Sd R Novais".