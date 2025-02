Caixa Postal da plataforma Gov.br já está disponível para os usuários - Serpro/Divulgação

Publicado 06/02/2025 17:51

Os usuários da plataforma Gov.br agora contam com uma nova ferramenta para receber informações oficiais personalizadas do governo federal: a Caixa Postal Gov.br. Desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com o Serpro, a solução inova ao permitir comunicação direta e segura entre os órgãos públicos e os cidadãos, reduzindo os riscos de fraudes e desinformação.

O novo serviço começa a operar com o envio de mensagens aos candidatos aprovados para cargos de ensino médio e aos convocados para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), alcançando cerca de quatro mil pessoas. No futuro, a ferramenta poderá ser utilizada para informações sobre vacinação, concessão de benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscrições em exames educacionais como o Enem e o Sisu, e orientações sobre aposentadoria, entre outros serviços públicos de interesse do cidadão.

“A criação da caixa postal do Gov.br representa mais um avanço importante e inaugura uma nova era de relação digital do Estado com as pessoas”, explica o secretário de Governo Digital do MGI, Rogério Mascarenhas. O Gov.br já conta com cerca de 164 milhões de usuários e possibilita acesso a 4,5 mil serviços digitais.

O presidente do Serpro, Alexandre Amorim, reforça a importância estratégica da inovação. “A caixa postal é uma evolução significativa na comunicação digital do governo, garantindo que a informação oficial chegue diretamente ao cidadão, com segurança e confiabilidade", avaliou.

Para garantir autenticidade e segurança, apenas usuários com conta Gov.br de nível Prata ou Ouro terão acesso à Caixa Postal, que estará disponível tanto no site oficial quanto no aplicativo da plataforma. Isso significa que as mensagens serão encaminhadas de forma direta, evitando tentativas de fraude por terceiros.

Como acessar a Caixa Postal

A funcionalidade será ativada automaticamente para todos os cidadãos cadastrados na plataforma Gov.br, mas o acesso será restrito a quem possui conta Prata ou Ouro. Para elevar o nível da conta, o usuário pode utilizar o reconhecimento facial via Carteira Nacional de Habilitação (CNH), validar dados em um dos bancos credenciados ou, no caso do nível Ouro, utilizar o reconhecimento facial da Justiça Eleitoral, o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou um Certificado Digital compatível com a ICP-Brasil.

Além disso, os usuários podem ativar as notificações push no aplicativo Gov.br para receber alertas sobre novas mensagens. Mesmo sem notificações ativas, a Caixa Postal poderá ser acessada diretamente pelo site ou aplicativo. “É importante que a população confie e acesse sua caixa postal, para não perder nenhuma informação do seu próprio interesse ou mesmo perder o acesso a algum serviço público ou benefício”, complementou o secretário Mascarenhas.

"A robustez da plataforma Gov.br exige um alto padrão de infraestrutura e segurança, que só o Serpro é capaz de fornecer”, acrescentou o superintendente de Clientes de Governo Digital da estatal federal de TI, Alexandre Ávila. “Agora, os cidadãos passam a contar com um canal oficial e unificado para receber mensagens personalizadas, sem intermediários, reduzindo a dependência de e-mails ou SMS e, principalmente, prevenindo golpes", conclui Ávila.