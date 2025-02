Presidente Lula - Reprodução/redes sociais

Presidente LulaReprodução/redes sociais

Publicado 07/02/2025 16:54

Brasília - Criado com inteligência artificial (IA), um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedindo votos para Jair Bolsonaro (PL) é uma sátira, publicada por um perfil de humor. O uso de IA, além de identificado por uma marca d'água da Infinity AI, serviço de geração digital de imagens, no canto inferior direito da tela, pôde ser verificado pelo Comprova por informações contidas no conteúdo, como distorções no rosto perceptíveis, comuns em imagens sintéticas.

Conteúdo investigado: Vídeo mostra Lula com uma camiseta com a inscrição "Bolsonaro 2026". No conteúdo, o atual chefe do Executivo pede para que as pessoas votem no ex-presidente nas próximas eleições. A legenda da publicação diz "um vídeo honesto!".



Onde foi publicado: TikTok.



Conclusão do Comprova: É sátira um vídeo em que o presidente Lula pede votos para Jair Bolsonaro nas eleições de 2026 e usa uma camiseta com o nome do ex-presidente. As cenas foram produzidas por inteligência artificial, o que é possível verificar pela marca d’água "Infinity AI" no canto inferior direito do conteúdo.

Além disso, há distorções no rosto de Lula vistas a olho nu, algo que comumente ocorre em imagens geradas digitalmente.



A ferramenta Hive Moderation, que verifica indícios de manipulação por IA, também indicou evidências de manipulação na publicação. Segundo o serviço, não há nenhuma chance de a imagem usada no vídeo ser real; sobre o áudio, a ferramenta aponta haver 72% de chance de ter sido criado sinteticamente, resultando em 72% de probabilidade de o conteúdo ter sido gerado com inteligência artificial ou com uso de deepfake, técnica de IA usada para combinar áudios e vídeos e criar conteúdos falsos, como explicou o Comprova.

Além de todas as evidências de conteúdo gerado por IA, não há declarações de Lula pedindo voto para Bolsonaro, que está inelegível até 2030. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impediu, em 2023, o ex-presidente de concorrer ao pleito durante oito anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.



O Comprova concluiu tratar-se de uma sátira porque, além de ter sido publicado por um perfil que se define como "de memes e humor", o post traz hashtags como #lula, #bolsonaro, #direita e #esquerda. Em um dos poucos comentários em que alguém parece acreditar no vídeo, o dono do perfil reforça que é um canal de humor.



Sátira, para o Comprova, é o meme, paródia ou imitação publicada com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros ou quando circulam por outros meios sem a identificação de conteúdo humorístico feita pelo autor.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. A publicação teve mais de 64 mil visualizações e 2 mil curtidas até 27 de janeiro.



Fontes que consultamos: Consulta na ferramenta Hive Moderation e busca pelo perfil responsável pela publicação.



Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



Outras checagens sobre o tema: Vídeos criando deepfakes de Lula e outros políticos já foram checados outras vezes. O Comprova já verificou, inclusive, um post semelhante ao checado aqui, do petista pedindo votos para Bolsonaro na eleição de 2022. Também já concluiu ser sátira vídeo de mulher com rosto do presidente e delegado parecido com Bolsonaro.