A mulher do advogado Marcio Louzada Carpena, 49 anos, vítima da queda de um avião em Barra Funda , nesta sexta-feira (7), compartilhou um texto lamentando a morte do parceiro em rede social.

Francieli Pedrotti Rozales escreveu na publicação: "Que dor horrível te perder... a vida é muito injusta! Um homem tão intenso, cheio de vontade de viver, com grandes projetos e sonhos (...) Eu nunca estive tão feliz em toda minha vida e nunca me senti tão amada como fui ao teu lado. Que Deus te receba e te proteja aí, e me dê forças para seguir aqui”. Carpena também deixa três filhos.

O avião de pequeno porte que caiu na Avenida Marquês de São Vicente, Zona Oeste de São Paulo, pertencia ao advogado. Ele e o piloto da aeronave morreram após o acidente. Momentos antes da tragédia, Carpena postou uma foto do avião em rede social com o anúncio da próxima viagem de São Paulo com destino a Porto Alegre.

Em nota de pesar, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou que o advogado atuava na área contenciosa civil em tribunais regionais, estaduais e superiores, além dos Institutos de Mediação e Arbitragem. Ainda segundo o documento, Carpena também foi professor na Faculdade de Direito da PUCRS e na Escola da Magistratura.

